Wetter: Stürmischer Jahresstart im Norden – Kalte Nacht im Südwesten

Sturm, Schnee und Graupel: In der Nordhälfte startet das neue Jahr turbulent. Schon in der Silvesternacht kann es mancherorts kräftigen Wind und starke Böen geben - Vorsicht also beim Feuerwerk.

Offenbach - Wer in der Silvesternacht draußen unterwegs ist, sollte sich wetterfest anziehen. Vor allem in der Nordhälfte wird es in der Nacht und besonders am Neujahrstag ungemütlich. In der Nacht baue sich ein Sturm auf, bereits um Mitternacht seien die ersten starken Böen auf den Bergen und an der Küste zu erwarten, sagt Meteorologe Tobias Reinartz vom Deutschen Wetterdienst DWD. "Vorsicht also beim Feuerwerk!"

Ansonsten fallen laut DWD vor allem in der Nordosthälfte und im Südosten zeitweise Niederschläge, in tiefen Lagen als Regen, oberhalb von 200 bis 400 Meter als Schnee. Auch im Westen dominieren demnach dichte Wolken, es bleibt aber überwiegend trocken.

Ruhiger verläuft die Nacht zum Donnerstag vom Schwarzwald bis zu den Alpen, dort bleibt es trocken. Bei geringer Bewölkung wird es laut DWD aber kalt - so sind ganz im Südwesten und an den Alpen bis zu minus 8 Grad möglich. Im restlichen Land werden plus 5 bis 0 Grad im Norden, sonst plus 1 bis minus 5 Grad erwartet.

Neues Jahr startet in der Nordhälfte stürmisch

Verantwortlich für den immer stärker werdenden Wind zeige sich Tief Tizian, das sich auf seinem Weg nach Südskandinavien deutlich verstärke und zu einem Neujahrssturm entwickle, sagt Meteorologe Reinartz.

Am Neujahrstag werde es in der Nordhälfte und im Bergland stürmisch, an der Nordsee seien schwere Sturmböen zu erwarten. "Dazu wird es nasskalt mit Schauern, die zum Teil bis in tiefe Lagen Schnee im Gepäck haben, im Norden sind einzelne Graupelgewitter am Start und das Bergland präsentiert sich zunehmend winterlich", erklärt er.

Und wie sieht es im Süden aus? Dort werde zwar mit Sonnenschein ins neue Jahr gestartet, am Freitag dürfte dann aber auch dort etwas Schnee fallen.

Denn dann gibt es den Prognosen zufolge verbreitet nasskaltes Wetter mit vielen Wolken und einigen Regen-, Schneeregen- und Schneeschauern, im Norden auch mit kurzen Graupelgewittern. Im Bergland ist es winterlich mit Schnee. Lediglich ganz im Süden fällt kaum Niederschlag.