Wetter: September-Bilanz: Viel Sonne im Nordosten, nass im Südwesten

Während sich die einen über viel Sonne freuen konnten, war das Wetter bei anderen sehr ungemütlich. Im Saarland wurde laut vorläufiger Angaben sogar der nasseste September seit Messbeginn registriert.
Offenbach - Viel Sonne im Norden und teils extremer Niederschlag im Südwesten: Der September war beim Wetter in Deutschland recht zweigeteilt. "Während es im Norden und Nordosten insgesamt deutlich wärmer und sonniger als im langjährigen Mittel war, fiel im Südwesten außergewöhnlich viel Regen", teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) nach vorläufiger Auswertung seiner rund 2.000 Messstationen mit.