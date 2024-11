1 Schneefälle sind in Saudi-Arabien äußerst selten. Foto: STR/AP/dpa

Das Königreich Saudi-Arabien ist eigentlich bekannt für gefühlt endlose Wüste und rotbraunen Sand. Jetzt kommt es zum seltenen Schneefall.









Riad - Seltener Schneefall hat in Saudi-Arabien weite Wüstengebiete in eine weiße Decke gehüllt. In dem Land habe es in der westlichen Provinz Al-Dschauf, die an Jordanien grenzt, schweren Regen und Hagel gegeben, berichtete die Staatsagentur SPA.