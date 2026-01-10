Wetter: Schnee zieht nach Süden – Fernverkehr der Bahn soll anlaufen

Nach dem Norden ist der Süden dran: Hier wird am Samstag viel Schneefall erwartet. Währenddessen könnte sich die Lage in der Nordhälfte entspannen - und die Züge wieder rollen.
Berlin - Vorsichtiges Aufatmen im Norden - dafür Schneefall von der Mitte bis in den Süden Deutschlands. Laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) liegt die Schneefallgrenze in der Südhälfte bei 300 bis 500 Metern. Bis in die Morgenstunden sollen ein bis fünf Zentimeter Neuschnee hinzukommen. Der Norden Deutschlands hat noch mit den Auswirkungen von Schnee und Schneeverwehungen zu kämpfen. Am Morgen will die Deutschen Bahn den Fernverkehr im Norden wieder aufnehmen - er ruht wegen des Unwetters seit Freitag.