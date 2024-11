1 Der Nebel hält sich zäh am Wochenende (Archivbild) Foto: Thomas Frey/dpa

Wenn am Sonntag der meteorologische Winter beginnt, wird es tatsächlich kalt.









Offenbach - Ein Hochdruckgebiet sorgt am Wochenende für weitgehend ruhiges Wetter. Dabei hält sich oft zäh der Nebel: am Samstag eher im Südwesten, am Sonntag über der gesamten Südhälfte Deutschlands. "Abseits davon scheint aber oft die Sonne und es ist bis Sonntagabend trocken", sagt Meteorologin Jacqueline Kernn vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach.