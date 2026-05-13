Wetter: Nasser Feiertag erwartet – Schauer und Gewitter im Gepäck

Wer am Vatertag raus will, sollte sich auf unbeständiges Wetter einstellen – sogar Schnee in den Alpen ist nicht ausgeschlossen. Wie geht’s danach weiter?

Offenbach - Regenjacke und Pulli statt Sonnenbrille und Wanderung: Am Feiertag werden Wolken, Schauer und Gewitter in Deutschland erwartet. "An Christi Himmelfahrt ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Spaziergänger nass werden", schreibt Fabian Chow von der Wettervorhersagezentrale des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach. Das Wetter habe "Schauer und Gewitter mit im Gepäck und es bleibt kühl".

Am Donnerstag könne es in den Alpen oberhalb von 1.500 Metern auch Schnee geben, schrieb der Wetterdienst. Entlang der Nordsee gebe es aber auch längere trockene Abschnitte und etwas Sonne. Die Höchsttemperaturen liegen laut Vorhersage zwischen 10 und 16 Grad.

"Weiterhin wechselhaftes und kühles Wetter auf dem Programm"

"Insgesamt setzt sich die kühlere Phase noch ein paar Tage fort", schreibt Chow. Meist bleibe es unbeständig und an den Alpen könne es auch länger anhaltend regnen und ab etwa 1.500 Metern etwas schneien. Zum Wochenende regne es etwas weniger.

"Für die nächste Woche mehren sich die Anzeichen, dass die Temperatur wieder ansteigen wird, ganz trocken bleibt es aber voraussichtlich nicht", teilte Chow mit. Zwar sei es ist Mitte Mai, doch "anstatt frühsommerliche Temperaturen genießen zu können, steht weiterhin wechselhaftes und kühles Wetter auf dem Programm".