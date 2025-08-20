Wetter: Nach der Sommerhitze kommt die Abkühlung

1 In Deutschland wird es nun wieder kühler. Foto: Marius Bulling/onw-images/dpa Erst steigen die Temperaturen auf bis zu 37 Grad, nun fallen sie wieder. Wo in Deutschland ist heute mit Regen zu rechnen?







Berlin - Die Wetteraussichten sind heute durchwachsen: Während es am Morgen im Norden meist trocken bleibt, kann es im Süden und Südwesten gebietsweise zu schauerartigem Regen kommen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit Höchstwerten von 20 Grad an der Nordsee und bis zu 30 Grad in Mittelbayern. Im Laufe des Nachmittags können sich demnach vom Schwarzwald bis zum Alpenvorland kräftige Gewitter mit Starkregen und stürmischen Böen bilden.