Die starken Schneefälle der vergangenen Tage machen in den Alpen den Wintersport außerhalb von Pisten zur lebensgefährlichen Aktion. Auch andere Teile Europas kämpfen mit Schnee-Problemen.
München/Wien - Starke Schneefälle und Regen haben in den Alpen zu einer brisanten Lawinenlage geführt. Allein in Österreich kamen seit Freitag sieben Wintersportler unter Schneemassen ums Leben. Am Arlberg und in Sölden waren am Sonntag zahlreiche Lifte und Pisten wegen Lawinengefahr gesperrt. Der Wärmeeinbruch wird laut Experten die Situation nicht entspannen.