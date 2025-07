Wetter: Kein Sommerwetter in Sicht - Schauer und Gewitter erwartet

1 Es bliebt auch in den kommenden Tagen gewittrig in Deutschland. Foto: Patrick Pleul/dpa Schirm und Regenjacke bleiben in großen Teilen Deutschlands wichtige Begleiter. Immer wieder geht laut der Wettervorhersage starker Regen nieder. Betroffen sind wechselnde Landesteile.







Link kopiert



Offenbach - Mit einem Wechsel aus Sonne, Wolken und teilweise kräftigem Regen geht es beim Wetter weiter. "Sommerwetter mit Sonne und Wärme ist in dieser Woche nicht in Sicht. Wer es warm und sonnig möchte, der muss an den Mittelmeerraum oder nach Finnland reisen", fasst die Meteorologin des Deutschen Wetterdiensts (DWD) Jacqueline Kernn den Ausblick zusammen.