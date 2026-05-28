Wetter in Wolfach: Hitze über Pfingsten war hoch, reichte aber nicht für den Rekord

Die aktuellen Temperaturen liegen um Wolfach zwar hoch, stellten über die Feiertage aber keineswegs ein ungewöhnlich hohes Niveau dar. Das verrät ein Blick in die Statistik.
Sommerlich heiß war das Wetter zu Pfingsten. Mit Maximaltemperaturen von 31,7 Grad Celsius am Sonntag und 31,5 Grad am Montag wurden zwei sogenannte Hitzetage aufgezeichnet. Ist das gar ein neuer Rekord in der Wolfacher Messreihe? Pfingsten ist das Frühlingsfest und kalendermäßig meistens im Mai, kann aber bei spätem Osterfest auch im Juni gefeiert werden. Zwischen dem frühesten Termin und dem spätesten liegen immerhin fünf Wochen, in denen die jahreszeitlichen Temperaturen im Schnitt ansteigen. Das heißt allerdings nicht, dass späte Pfingsten grundsätzlich höhere Temperaturen vorweisen können.