Wetter in Wolfach: Hitze über Pfingsten war hoch, reichte aber nicht für den Rekord

Die aktuellen Temperaturen liegen um Wolfach zwar hoch, stellten über die Feiertage aber keineswegs ein ungewöhnlich hohes Niveau dar. Das verrät ein Blick in die Statistik.

Sommerlich heiß war das Wetter zu Pfingsten. Mit Maximaltemperaturen von 31,7 Grad Celsius am Sonntag und 31,5 Grad am Montag wurden zwei sogenannte Hitzetage aufgezeichnet. Ist das gar ein neuer Rekord in der Wolfacher Messreihe? Pfingsten ist das Frühlingsfest und kalendermäßig meistens im Mai, kann aber bei spätem Osterfest auch im Juni gefeiert werden. Zwischen dem frühesten Termin und dem spätesten liegen immerhin fünf Wochen, in denen die jahreszeitlichen Temperaturen im Schnitt ansteigen. Das heißt allerdings nicht, dass späte Pfingsten grundsätzlich höhere Temperaturen vorweisen können.

Juni-Termine liegen im Schnitt höher im Wert Schaut man sich die Tageshöchstwerte am Pfingstsonntag und -montag über die vergangenen 69 Jahre an, in denen in Wolfach die Temperaturen gemessen und dokumentiert wurden, gibt es zwischen den Mai-Pfingsten und den Juni-Pfingsten ein Plus von 1,7 Grad Celsius zugunsten der Juni-Termine. Überhaupt sind sommerliche Tage die Minderheit: Nur an zehn Pfingstfesten wurden sowohl Sonntag als auch Montag Temperaturen von mindestens 25 Grad gemessen. An 13 Tagen stieg das Thermometer an einem der beiden Feiertage über die 25-Grad-Marke.

Hielten sich die Eisheiligen an ihre Termine, hatten darunter frühe Pfingsttage zu leiden, beispielsweise 1978 mit Höchstwerten um kühle zwölf Grad, 2005 um 15 Grad und 2016, als nur maximal elf Grad gemessen wurden. Aber auch zu späteren Terminen war es an Pfingsten gelegentlich deutlich unterkühlt: 2001 am 3. Juni blieb das Thermometer bei 12,2 Grad stehen.

Nun bleibt noch die Frage zu beantworten, ob das Pfingstfest 2026 tatsächlich einen neuen Rekord aufstellt. Bisher kam es dreimal vor, dass an den beiden Pfingsttagen die 30-Grad-Marke gerissen wurde. Am 26. Mai 1985 wurden 30,1 Grad gemessen, der bis dahin höchste Wert aller Pfingsttage seit 1958. Mit 31,7 und 31,5 Grad waren die beiden Feiertage in diesem Jahr noch heißer.

Aktuell kein neuer Rekord

Für einen neuen Rekord reichte es nicht: Der wurde bereits 2014 aufgestellt, als am Sonntag 33,6 Grad und am Montag 36,2 Grad gemessen wurden. Das waren nicht nur die höchsten Pfingsttemperaturen bisher in Wolfach, sondern auch einige Jahre die höchsten im Juni. Am 18. Juni 2022 wurden dann 36,5 Grad gemessen.