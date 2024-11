Wetter in Rottweil: Temperatur-Unterschiede von 20 Grad – ist das noch normal?

1 Wetterkapriolen von eiskalt bis mild-warm nehmen zu. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Nach eisiger Kälte folgen frühlingshafte Temperaturen – in Rottweil sprang das Thermometer binnen weniger Tage um mehr als 20 Grad. Zufall oder Zeichen einer größeren Entwicklung? Ein Blick auf die Daten zeigt: Solche Schwankungen nehmen zu.









Link kopiert



Temperaturen im freien Fall oder ein sprunghafter Anstieg – das Wetter in Rottweil zeigte sich in den vergangenen Tagen von seiner wechselhaften Seite. Am Freitag noch eisige minus 6,9 Grad, am Montag schon milde 13 Grad – ein Unterschied von mehr als 20 Grad innerhalb weniger Tage.