Es wird nass im Kreis Rottweil. Der Deutsche Wetterdienst warnt ab dem Abend des Mittwoch von Westen her vor gebietsweise kräftigem Dauerregen.

In Teilen Südwestdeutschlands vor allem in Staulagen werden 25 bis 40 Liter pro Quadratmeter in 12 Stunden erwartet.

Lesen Sie auch

Schwere Regenwolken

Vom Schwarzwald bis hinüber zur Alb ziehen über den Kreis Rottweil schwere Regenwolken, bis in die Nacht zum Freitag andauernde Regenfälle sind mit 30 bis 60 Liter pro Quadratmeter angekündigt. In Staulagen werden Mengen bis 100 Liter pro Quadratmeter erreicht.

Damit ist zu erwarten, dass die Gewässer wieder kräftig anschwellen. Eine Hochwasserwarnung liegt aktuell nicht vor, dennoch wird geraten, überflutete und gefährdete Abschnitte zu meiden, das Verhalten im Straßenverkehr anzupassen und gegebenenfalls vorsorglich Hochwasserschutzmaßnahmen zu treffen.