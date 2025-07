Der Juni war in Furtwangen der wärmste seit 22 Jahren, dem Rekordsommer 2003, und damit der zweitwärmste in der bis 1979 zurückreichenden Wetterstatistik.

Die Sonne schien so häufig, dass der Juni in dieser Kategorie auf Platz drei der bisherigen Statistik landete. Leicht über dem Soll lag die Niederschlagssumme.

Mit einer Mitteltemperatur von 17,6 Grad war der Juni an der Wetterstation auf dem Kussenhof um 4,4 Grad zu warm, gemessen an den bisherigen Aufzeichnungen.

Legt man die international gültige Referenzperiode der Jahre 1991 bis 2020 zugrunde, war er um 4,3 Grad zu warm. Lediglich im Jahr 2003 war der Juni mit 19,7 Grad noch deutlich wärmer gewesen. Damit war der Juni in den letzten neun Jahren stets zu warm.

Zudem war der Juni der 26. Monat in Reihe mit überdurchschnittlichen Temperaturen. Letztmalig war der April 2023 unter dem langjährigen Durchschnitt geblieben. Der Höchstwert im zurückliegenden Monat wurde am 13. Juni mit 30 Grad verzeichnet.

Schwül war es ebenfalls

Mit 15 Sommertagen von mindestens 25 Grad wurde der übliche Juniwert von 4,2 Tagen deutlich überschritten und der Jahreswert von 18 Sommertagen schon fast erreicht. Schwül war es zeitweise ebenfalls. Der Taupunkt, der die Schwüle angibt, erreichte am 29. Juni um 14.10 Uhr Sommerzeit mit 19,4 Grad den Monatshöchstwert. Die wärmste Nacht des Monats war jene zum 30. Juni, als die Temperatur nicht unter 16,5 Grad sank.

Da alle Monate im bisherigen Jahresverlauf zwischen 1,3 und 4,4 Grad zu warm waren, liegt das Jahr 2025 zur Halbzeit um 2,6 Grad über Normal. Damit war das erste Halbjahr das zweitwärmste bisher, knapp übertroffen nur vom Jahr 2025, das um 2,7 Grad zu warm war. Die Niederschläge lagen in der Monatssumme mit 152 Litern pro Quadratmeter knapp über dem langjährigen Durchschnitt von 135 Litern.

Regen fiel nur am Monatsanfang

Gleichwohl war die Natur sehr trocken, weil ein Großteil der Niederschläge zum Monatsbeginn fiel. Alleine am 2. Juni gingen 42,8 Liter pro Quadratmeter nieder. Rund die Hälfte der Monatsniederschläge fiel in den ersten vier Tagen. Da die Monate Februar bis Mai durchgehend zu trocken waren, ergibt sich für das erste Halbjahr ein Regendefizit von fast 300 Litern pro Quadratmeter; mit 603 Litern seit Jahresbeginn fielen nur zwei Drittel der üblichen Menge. Damit liegt das Jahr 2025 aktuell auf Platz vier der trockensten Jahre. Am regenärmsten war das erste Halbjahr 2011 mit nur 522 Litern pro Quadratmeter. Am meisten Regen gab es 2016 mit 1436 Litern.

Hohe Werte verzeichnet die Sonneneinstrahlung. Mit 190 Kilowattstunden pro Quadratmeter brachte der Juni einen Überschuss an Sonne von 18 Prozent. In der Solarstatistik, die bis 1986 zurückreicht, steht der Juni 2025 auf Platz 3, knapp übertroffen von den Jahren 2023 (192 Kilowattstunden) und 2019 (191 kwh). Immerhin neun Tage brachten jeweils mehr als acht Kilowattstunden pro Quadratmeter, sechs weitere brachten mehr als sieben Kilowattstunden.

Solaranlagenbetreiber freut es

Aus Sicht von Solaranlagenbetreibern kann sich das erste Halbjahr sehen lassen: Mit 679 Kilowattstunden pro Quadratmeter erreichte die Einstrahlung den dritthöchsten Wert bisher. Höher lag das erste Halbjahr nur im Jahr 2003 mit 685 Kilowattstunden und 2022 mit 680 Kilowattstunden.

Schwül und warm begann der Juli. Der erste Tag des neuen Monats erreichte eine Spitzentemperatur von 29 Grad, der Taupunkt als Maß der Schwüle kam in der Spitze auf 20 Grad. Die Mitteltemperatur im Juli beläuft sich auf 14,9 Grad. Damit ist er der wärmste Monat des Jahres – etwa ein halbes Grad wärmer als der August.

Die letzten Juli-Tage bislang die wärmsten

Die wärmsten Tage des Jahres waren im Mittel der letzten Jahrzehnte die letzten Julitage vom 27. bis 31. Spitzenwerte bis 34 Grad wurden im Juli schon gemessen, aber auch ein Wert von nur 0,5 ist in der Statistik am 25. Juli 1986 festgehalten. Die Niederschläge kommen im Juli im Mittel auf 140 Liter pro Quadratmeter, wobei auch schon einmal nur 31 Liter fielen (2018) ein anderes Mal 341 Liter (2000). Der Tagesspitzenwert im Juli lag bisher bei 105 Litern im Jahre 2013.

Unterdessen ist der Juli mit 166 Kilowattstunden pro Quadratmeter der sonnenreichste Monat – wobei er den Juni nur deswegen überschreitet, weil er einen Tag länger ist.

Die möglichen Einstrahlungsmengen gehen seit der Sonnenwende im Juni bereits wieder zurück.