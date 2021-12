So warm wie fast nirgendwo sonst in Deutschland

Furtwangen - Ein trockener November beendete einen durchweg trockenen meteorologischen Herbst. Gleichwohl blieb die Temperatur im Furtwanger November knapp unter dem langjährigen Durchschnitt und auch die Sonne erreichte ihren Erwartungswert nicht.

Mit nur 99 Litern Niederschlag pro Quadratmeter erreichte der November an der Wetterstation auf dem Kussenhof nur 62 Prozent des langjährigen Mittelwertes, der sich aus den Messungen seit 1979 ergibt. Knapp 23 Liter davon gingen am 1. November nieder, dem regenreichsten Tag des Monats. Im Vergleich zu manchen früheren Novembertagen ist das eher eine bescheidene Summe; den Tagesspitzenwert um diese Jahreszeit hält der 20. November 2015 mit knapp 139 Litern.

Der Herbst war wieder zu trocken

Nachdem schon die beiden Vormonate recht trocken waren, erreichte der meteorologische Herbst, der mit dem November zu Ende ging, in der Summe nur gut 60 Prozent der normalen Niederschläge. In der bisherigen Jahresbilanz allerdings liegt 2021 noch immer knapp im Plus – aufgrund des niederschlagsreichen Januars, wie des verregneten Frühsommers.

Rund die Hälfte der Novemberniederschläge ging als Schnee nieder. Es gab ein kurzes winterliches Intermezzo mit Schneeregen am 4. November, sowie durchgehenden Schneefall vom 27. bis 30. Am 30. November wurde an der Wetterstation mit 32 Zentimetern die höchste Schneedecke des Monats verzeichnet. Die mittlere Schneehöhe im November lag mit drei Zentimetern knapp unterhalb des langjährigen Durchschnitts.

Durchschnittstemperatur lag bei 1,4 Grad

Die Temperaturen erreichten im November einen Durchschnitt von 1,4 Grad und blieben damit knapp unterhalb des langjährigen Mittelwertes. Der Höchstwert wurde am 12. November mit 15 Grad erzielt, womit Furtwangen eine ungewöhnliche Rolle zukam: Die Stadt zählte an diesem Tag aufgrund einer Inversionswetterlage zu den wärmsten Orten in Deutschland. Am Oberrhein zum Beispiel kamen die Temperaturen an diesem Tag vielerorts nicht über drei bis vier Grad hinaus. Den niedrigsten Wert des Monats verzeichnete die Furtwanger Wetterstation mit minus 5 Grad in der Nacht zum 25. November.

Nachdem der September deutlich und der Oktober ein klein wenig zu warm waren, ging der Herbst in seiner Gesamtbetrachtung als recht mild in die Statistik ein. Mit einem Mittelwert von 7,0 Grad war es in den vergangenen drei Monaten im Durchschnitt um 0,7 Grad zu warm. Das Jahr 2021 steht vier Wochen vor Silvester um wenige Zehntel Grad im Plus.

Sonne zeigt sich nur spärlich

Die Sonne zeigte sich im November nur relativ spärlich, sie blieb mit 35 Kilowattstunden pro Quadratmeter um rund fünf Prozent unter dem Normalwert.

Der Herbst insgesamt aber kam 16 Prozent über den Erwartungswert hinaus, weil der September und vor allem der Oktober sonnig waren. Auf Jahressicht liegt 2021 aktuell minimal unterhalb des langjährigen Durchschnitts.

Mit dem Dezember ging es bei steigenden Temperaturen mit der Schneehöhe schon wieder bergab. Am 1. Dezember wurden am Abend nach Mittagstemperaturen um vier Grad und Regen nur noch 18 Zentimeter gemessen.

Dezember ist Spitzenreiter beim Niederschlag

Der Dezember ist in der langjährigen Statistik mit 217 Litern pro Quadratmeter der niederschlagsreichste Monat. Der Dezember 2011 erreichte sogar 481 Liter. Der bisher niederschlagsreichste Dezembertag war mit 118 Litern pro Quadratmeter der 29. Dezember 2001.

Im Dezember 1980 wurden 19,5 Grad Minus gemessen

Zugleich ist der Dezember aufgrund der kurzen Tage – wenig überraschend – der sonnenscheinärmste Monat. Im langjährigen Mittel kommt er auf 26 Kilowattstunden pro Quadratmeter in der Monatssumme.

Die maximalen Tageswerte liegen nur noch bei zwei Kilowattstunden pro Quadratmeter.

In diesen Wochen sinken die Temperaturen im Mittel auf minus 0,8 Grad bei bisherigen Extremwerten von minus 19,5 Grad (gemessen 1980) und 17 Grad (1989).