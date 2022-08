1 Der Juli 2022 ist der sonnigste Monat seit Beginn der Furtwanger Solarmessungen im Jahr 1986. Zwei ­Hitzetage knackten die 30-Grad-Marke. Foto: oraziopuccio – stock.adobe.com

Der Juli war in Furtwangen der sonnigste Monat überhaupt seit Beginn der Aufzeichnungen. Zudem war er sehr trocken und deutlich zu warm.















Link kopiert

Furtwangen - Damit ist auch das Jahr 2022 bisher das sonnigste, das je gemessen wurde und zugleich das zweitwärmste. Bei der Trockenheit steht das laufende Jahr aktuell auf Rang drei.

Einen solchen Monat wie den Juli hat es seit Beginn der Furtwanger Solarmessungen im Jahr 1986 noch nie gegeben: Mit 213 Kilowattstunden je Quadratmeter übertraf der Juli nicht nur alle bisherigen Monatswerte, er war zugleich auch der erste Monat, der über die Marke von 200 Kilowattstunden kam. Bisher hatte der Höchstwert bei 194 Kilowattstunden im Juli 2006 gelegen. Der Juli 2022 brachte damit einen Überschuss an Sonne in Höhe von fast 30 Prozent.

Hohe Temperaturen beeinträchtigen Effizienz der Solarmodule

Die Mehrerträge der Photovoltaikanlagen dürften zumeist etwas geringer ausfallen, weil die zugleich hohen Temperaturen die Effizienz der Solarmodule immer etwas beeinträchtigen. Gleichwohl erzeugten viele Anlagen Rekordwerte an Strom – und das schon im ganzen bisherigen Jahresverlauf. Denn 2022 liegt mit bisher 893 Kilowattstunden pro Quadratmeter auf Platz eins aller bisherigen Messjahre. Bislang hatte das Jahr 2003 mit 856 Kilowattstunden zum Stand Ende Juli an der Spitze gelegen. Im laufenden Jahr lag der Überschuss an Sonne bis Ende Juli bei 17 Prozent. Die Temperaturen erreichten im Juli an der Wetterstation auf dem Kussenhof einen Durchschnittswert von 17,9 Grad. Damit war der vergangene Monat um rund drei Grad zu warm.

In der Furtwanger Wetterstatistik, die bei den Temperaturen bis 1979 zurück reicht, lag der Juli auf Platz drei, übertroffen nur vom Juli 1983 (18,7 Grad) und dem Juli 2006 (18,6 Grad). In der bisherigen Jahresstatistik liegt 2022 mit einem Plus von 2,2 Grad auf Platz zwei, nur knapp übertroffen vom Jahr 2020. Neue Spitzenwerte an einzelnen Tagen gab es im Juli aber nicht. Der 19. Juli war mit 32 Grad der wärmste Tag und blieb damit noch um zwei Grad unter dem bisherigen Allzeitrekord, der zwei Mal erzielt wurde: am 31. Juli 1983 und am 13. August 2003.

Zweiter Hitzetag überschritt die 30-Grad-Marke

Im vergangenen Monat gab es noch einen zweiten Hitzetag, der die 30-Grad-Marke überschritt. Sommertage mit mindestens 25 Grad gab es im Juli zwölf – normal sind nach den Aufzeichnungen der vergangenen 43 Jahre etwa sechs bis sieben.

Dramatisch ist inzwischen die Trockenheit. Der Juli brachte mit 60 Litern pro Quadratmeter nur 42 Prozent der üblichen Regenfälle. Die Wetterstatistik spiegelt die Trockenheit des Juli allerdings nur bedingt wieder, denn der überwiegende Teil des Regens (48 Liter) fiel in der Nacht zum 1. Juli und in den Vormittagsstunden. In den letzten 30 Tagen des Monats kamen dann nur noch zwölf Liter zusammen. Ein kurzer Regenguss wurde am Abend des 28. Juli verzeichnet, als während eines Gewitters binnen einer Minute 0,8 Liter pro Quadratmeter niedergingen. Zugleich sank die Temperatur in nur 20 Minuten um 5,3 Grad.

Böden und Vegetation trocknen aus

Oft war die Luft aber extrem trocken, am 19. Juli sank die relative Luftfeuchtigkeit auf unter 19 Prozent. Entsprechend rasant trockneten Böden und Vegetation aus. Das Regendefizit des Jahres erreicht inzwischen drastische Ausmaße. Mit 752 Litern pro Quadratmeter fielen seit Jahresbeginn im Vergleich zum langjährigen Mittel nur 72 Prozent. Somit fehlen inzwischen fast 300 Liter pro Quadratmeter, davon alleine gut 200 Liter in den drei vergangenen Monaten. Nur die Jahre 2011 und 1996 waren im Vergleichszeitraum noch ein wenig trockener.

Sonneneinstrahlung im August

Nun ruhen die Hoffnungen auf dem August. Allerdings bringt dieser im langjährigen Mittel noch etwas weniger Regen als der Juli. Aber auch ein durchschnittlicher Regen von 125 Liter pro Quadratmeter würde zum Beispiel dem Wald etwas Entspannung bringen. Die Temperaturen liegen mit durchschnittlich 14,2 Grad bereits um 0,6 Grad unter dem mittleren Juliwert.

Mittagstemperaturen über 30 Grad sind weiterhin möglich, der späteste Tag, der diese Marke noch erreichte, war einmal der 19. August. Zum Monatsende hat es andererseits schon Nachttemperaturen nur knapp über dem Gefrierpunkt gegeben. Die Sonneneinstrahlung erreicht im Mittel im August noch 145 Kilowattstunden pro Quadratmeter, der sonnigste August bisher 173, der trübste nur 112 Kilowattstunden.

Die kürzer werdenden Tage spiegeln sich in den abnehmenden Tagessummen wider: Knapp acht Kilowattstunden kann ein wolkenloser Tag zum Monatsanfang bringen, rund 6,5 Kilowattstunden sind es zum Monatsende.