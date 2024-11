Neue Rekord-Temperatur kündigt sich an

Wetter in Furtwangen

1 Vor allem die milden Nächte sorgen für einen überdurchschnittlich warmen Oktober. (Symbolfoto) Foto: dpa

Das Jahr 2024 steuert auf einen Höchstwert zu. Der Oktober war um 2,6 Grad zu warm, obwohl es an Sonne fehlte. Zudem blieb der Niederschlag in Furtwangen hinter dem langjährigen Durchschnittswert zurück, ebenso die Sonneneinstrahlung.









Auch der Oktober war in Furtwangen deutlich zu warm – er war damit der 18. Monat in Folge, der zu warm war. Mit einer Monatsmitteltemperatur von 9,6 Grad war der vergangene Monat an der Wetterstation auf dem Kussenhof um 2,6 Grad zu warm.