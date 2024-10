Wetter in Furtwangen: Doppelt so viel Regen wie üblich

Doppelt so viel Regen wie üblich

Wetter in Furtwangen

1 Den Regenschirm im Gepäck zu haben, war in diesem September angesichts der Niederschlagsmengen durchaus ratsam. Foto: Kneffel

Die Septemberniederschläge erreichten in Furtwangen den dritthöchsten Wert in 46 Beobachtungsjahren. Der 26. September kam sogar auf den höchsten Tageswert, der je um diese Jahreszeit registriert wurde. Was sonst noch auffallend war.









Link kopiert



Mit einer Regenmenge von 244 Litern pro Quadratmeter brachte der September gut doppelt so viel Regen, wie in einem Durchschnittsjahr. Seit Beginn der Aufzeichnungen der Wetterstation auf dem Kussenhof im Jahr 1979 war lediglich in den Jahren 2001 (305 Liter) und 1984 (253 Liter) der September noch niederschlagsreicher.