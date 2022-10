1 Am stärksten fielen im September die Niederschläge aus dem Rahmen. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Hinsichtlich des Sonnenscheins und der Temperaturen war der September in Furtwangen ein annähernd mittelmäßiger Monat. Nur die Niederschläge wichen deutlich vom langjährigen Durchschnitt ab; sie erreichten rund 150 Prozent des Normalwertes.















Link kopiert

Furtwangen - In der ersten Monatshälfte schien es, als werde auch der September wieder deutlich zu warm – so wie bereits die vier Monate zuvor. Mit 24,5 Grad am 13. September wurde der Höchstwert des Monats registriert. Die wärmste Nacht gab es vom 6. auf den 7. September mit 14,5 Grad. Auch schwül wurde es noch mal: Am 14. September erreichte der Taupunkt – das Maß der Schwüle – den Wert von 16,7 Grad. So stand der September zur Monatsmitte noch 2,4 Grad im Plus.

Am 21. September gab es den ersten Frost

Die zweiten Monatshälfte war dann jedoch um drei Grad kälter als normal. Am 21. September gab es an der Wetterstation auf dem Kussenhof den ersten Frost mit einer Temperatur minimal unter dem Gefrierpunkt. Am Tag darauf wurde mit minus 1 Grad der Monatstiefstwert registriert. Am 27. lagen selbst die Mittagswerte nur noch bei 4 Grad. So ergab sich im Monatsmittel ein Wert von 10,1 Grad. Bezogen auf die bisherigen Messungen, die bis in das Jahr 1979 zurückreichen, war der September damit minimal zu kalt, nämlich um 0,3 Grad. Es war der erste Monat in diesem Jahr, der zu kühl war.

Ähnlich wie die Temperaturen erreichte auch die Sonneneinstrahlung nur annähernd den langjährigen Erwartungswert. Die erste Monatshälfte lag noch sehr gut mit Tagesspitzenwerten bis 5,8 Kilowattstunden je Quadratmeter (gemessen am 2. September). In der zweiten Monatshälfte machte sich die Sonne dann zeitweise rar. Ihr Tiefstwert lag bei nur 0,7 Kilowattstunden am 28. September. So lag die erste Monatshälfte neun Prozent im Plus, die zweite 17 Prozent im Minus.

98 Kilowattstunden pro Quadratmeter geerntet

In der Summe strahlte die Sonne im September 98 Kilowattstunden auf jeden Quadratmeter ein und blieb damit um drei Prozent unter dem langjährigen Durchschnitt. Nachdem der September die letzten Jahre immer recht sonnig gewesen war, war es nun der niedrigste Einstrahlungswert seit fünf Jahren. Weil allerdings bis August alle Monate im bisherigen Jahresverlauf überdurchschnittlich sonnig waren, erreichte Furtwangen bereits am 22. September sein Jahressoll an Solarenergie.

Am stärksten fielen im September die Niederschläge aus dem Rahmen. Mit 174 Litern pro Quadratmeter war es der regenreichste September seit neun Jahren. Der Überschuss betrug rund 50 Prozent. Damit lag der September auf Platz 6 in nunmehr 44 Wetterjahren. Den Rekord hält nach wie vor der September 2001 mit 305 Litern.

Am 27. September erster Schneeregen

Der regenreichste Tag des vergangenen Monats war mit fast 46 Litern der 27. September, wobei die Messstation an diesem Tag – wie auch den beiden folgenden – jeweils kurzzeitig etwas Schneeregen registrierte. Auch die Anzahl der Regentage lag mit 17 über dem langjährigen Durchschnitt von 14 Regentagen.

Mit dem Ende des dritten Quartals präsentiert sich das Jahr 2022 bisher als sehr warm (plus 2,0 Grad), zugleich als trocken (18 Prozent Regendefizit) und sonnig (14 Prozent Plus).

Im Oktober sind nun 152 Liter Niederschlag pro Quadratmeter an 15 Regentagen zu erwarten, womit dieser ein durchschnittlicher Kalendermonat ist. Die Temperaturen liegen im Mittel bei rund 6,7 Grad, die Sonneneinstrahlung summiert sich auf 66 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Mittelwerte sind freilich nicht alles, daher noch ein Blick auf die bisherigen Extremwerte im Oktober: Die höchste Temperatur lag bisher bei 25,5 Grad, die niedrigste bei minus 9,5 Grad. Die größte Regenmenge an einem Tag belief sich auf 75 Liter pro Quadratmeter, die höchste Schneemenge auf 19 Zentimeter. Und die Sonne erreichte an Spitzentagen zum Monatsanfang noch Werte bis 4,8 Kilowattstunden pro Quadratmeter, zum Monatsende sind noch Werte um 3,2 Kilowattstunden möglich.