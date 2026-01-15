Wetter in Freudenstadt: Temperaturen im Jahr 2025 zu hoch

Sowohl der Dezember als auch das Jahr 2025 an sich: Es war zu warm, zu trocken und zu sonnenscheinreich in Freudenstadt.
Deutlich zu warm, zu trocken und zu sonnenscheinreich verlief der Dezember 2025 in Freudenstadt. Das Monatsmittel der Jahre 1961 bis 1990, das bei Minus 0,4 Grad Celsius liegt, wurde mit einer Mitteltemperatur von 2,5 Grad Celsius um 2,9 Grad Celsius übertroffen. Selbst das wärmere Mittel der Jahre 1991 bis 2020 von Minus 0,6 Grad Celsius wurde um 1,9 Grad Celsius übertroffen – und das, obwohl die dritte Dekade vom 21. bis 31. Dezember deutlich zu kalt war.