Wetter in Freudenstadt: Temperaturen im Jahr 2025 zu hoch

Sowohl der Dezember als auch das Jahr 2025 an sich: Es war zu warm, zu trocken und zu sonnenscheinreich in Freudenstadt.

Deutlich zu warm, zu trocken und zu sonnenscheinreich verlief der Dezember 2025 in Freudenstadt. Das Monatsmittel der Jahre 1961 bis 1990, das bei Minus 0,4 Grad Celsius liegt, wurde mit einer Mitteltemperatur von 2,5 Grad Celsius um 2,9 Grad Celsius übertroffen. Selbst das wärmere Mittel der Jahre 1991 bis 2020 von Minus 0,6 Grad Celsius wurde um 1,9 Grad Celsius übertroffen – und das, obwohl die dritte Dekade vom 21. bis 31. Dezember deutlich zu kalt war.

Für die automatische Wetterstation des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auf dem Kienberg hat Marc Joussen vom Wetterbüro des DWD in Stuttgart-Schnarrenberg die Daten zusammengefasst.

Im Vergleich zum Mittel von 1961 bis 1990 waren 22 Tage im Dezember 2025 zu warm, acht Tage zu kalt und ein Tag normal temperiert. Dass es seit 1951 noch wärmere Dezember gab, belegt der Dezember 2015 mit einer Mitteltemperatur von 6,1 Grad Celsius. Die kälteste Temperatur wurde in zwei Meter Höhe am 31. Dezember 2025 mit Minus 10,5 Grad Celsius gemessen. 17 Frosttage wurden verzeichnet, Eistage gab es sechs. 22 Tage mit Bodenfrost wurden registriert.

Der fünfttrockenste Dezember seit 1951

Mit 44,4 Liter Niederschlag wurde das Mittel von 1961 bis 1990 (189,9 Liter) nur zu 23,4 Prozent erreicht (1991 bis 2020/192 Liter, 23 Prozent). Somit ist der Dezember 2025 der fünfttrockenste seit 1951. Der Dezember 1963 führt die Tabelle mit nur 5,1 Liter Niederschlag an. Ganz anders war es im Dezember 1993 mit 635,5 Liter Monatsniederschlag.

Mit 96,9 Sonnenstunden machte der wärmende Planet im Dezember 2025 Überstunden. Normal, wenn es nach dem Mittel von 1961 bis 1990 geht, wären 59,3 Stunden gewesen (Mittel 1991 bis 1990/54,5 Sonnenstunden).

Sieben Tage mit einer Schneedecke von zwei bis drei Zentimeter gab es vom 25. bis 31. Dezember 2025 auf dem Kienberg.

Rückblick auf das Jahr 2025

Deutlich zu warm, zu trocken und zu sonnenscheinreich war es 2025 auf dem Kienberg generell. Mit einer Jahresmitteltemperatur von 8,9 Grad Celsius erreichte 2025 unter den wärmsten Jahren, die ab 1951 gemessen wurden, den sechsten Platz. Gegenüber 1961 bis 1990 (6,6 Grad Celsius) war 2025 im Mittel um 2,3 Grad Celsius zu warm. Auch das jüngere Mittel von 1991 bis 2020 (7,7 Grad Celsius) wurde noch um 1,2 Grad Celsius übertroffen. Immerhin wurde das Mittel der Jahre 2023/2024 mit je 9,2 Grad Celsius nicht überstiegen.

Bedenklich mutet an, dass alle zehn wärmsten Jahre seit 1951 ab 2011 gemessen wurden. Mit einem Jahresmittel von 5,3 Grad Celsius muss 1956 immer wieder von eisiger Frostluft geflutet worden sein.

84 Frosttage im ganzen Jahr gemessen

2025 wurden 84 Frosttage gemessen, dazu kamen 25 Eistage. Heiße Tage mit einem Maximum von 30 Grad Celsius oder darüber, in zwei Meter Höhe gemessen, gab es sechs. Sommertage (ab 25 Grad Celsius) konnten 25 genossen werden. Die höchste Temperatur wurde am 13. August 2025 mit 31,6 Grad Celsius erzielt. Den Rekord hält der 31. Juli 1983 mit 33,9 Grad Celsius.

Der Juni 2025 zeigte sich in Freudenstadt von seiner sonnigen Seite Foto: Lothar Schwark

Mit 1316,4 Liter Niederschlag wurde das Mittel von 1961 bis 1990 (1680 Liter) zu 78,3 Prozent erreicht. Trockenstes Jahr bleibt 1953 mit 953,2 Liter. 2362 Liter regnete es 1986. 40 Tage mit maximal 16 Zentimeter Schnee wurden 2025 auf dem Kienberg gemessen. Die Jahressonnenscheinsumme betrug 2025 1859,6 Stunden. Das Mittel von 1991 bis 2020 (1687,3 Stunden) wurde zu 110,2 Prozent erreicht.