Wetter in Freudenstadt: Nach mildem Januar: Skifans dürfen noch auf Schnee hoffen

1 Die Tage werden heller. Prächtige Sonnenaufgänge, hier am 30., konnten die Freudenstädter im Januar häufiger erleben. Foto: Lothar Schwark

Der Januar 2025 in Freudenstadt war – gemessen am Monatsmittel früherer Jahrzehnte – erneut zu warm. Zumindest an Neujahr lag etwas Schnee, wie auch an weiteren zwölf Tagen. Für Wintersport hat es aber nur an der Schwarzwaldhochstraße gereicht.









Link kopiert



Der Aufwärtstrend bei den Temperaturen wurde auch in diesem Januar in Freudenstadt nicht gestoppt. Das belegen aufschlussreiche Daten der automatischen Wetterstation des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auf dem Kienberg , die Marc Joussen von der DWD-Regionalstelle in Stuttgart-Schnarrenberg zusammengestellt hat. Fazit: Obwohl an der 797 Meter hoch gelegenen Wetterstation an 13 Tagen Schnee lag, war der Januar erneut zu warm.