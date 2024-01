Wetter in Freudenstadt: Im Jahr 2023 waren alle zwölf Monate zu warm

Wetter in Freudenstadt

1 Die Wasserspiele in Freudenstadt boten im Sommer 2023 einen kühlenden Anblick. (Archivbild) Foto: Schwark

Die Temperaturen steigen im Vergleich zu den vergangenen Jahrzehnten stetig an. Das belegen Wetterdaten, die auf dem Kienberg gesammelt wurden.









Link kopiert



Zu warm, sonnenscheinarm und zu nass präsentierte sich der Dezember 2023 in Freudenstadt. In der Gesamtsumme aller zwölf Monate war das Wetter 2023 zu warm und zu nass. Das belegen die Daten, die Marc Joussen von der Niederlassung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Stuttgart-Schnarrenberg für die automatische Wetterstation des DWD auf dem Kienberg zusammengefasst hat.