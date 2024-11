Wetter in Deutschland: Der erste Schnee kündigt sich an

1 Raureif an Fichtenzweigen: Für die Hochlagen der Mittelgebirge ist der erste Schnee angekündigt worden. Foto: dpa/Matthias Bein

Noch keine Winterreifen? Dann wird es höchste Zeit für den Wechsel. Der Deutsche Wetterdienst kündigt für manche Gebiete den ersten Schnee an.









Das Norwegentief „Pauline“ bringt Deutschland Regen. In den Hochlagen der Mittelgebirge oberhalb von 600 bis 800 Metern kann am Sonntag auch der erste Schnee fallen. „Zudem frischt der Wind zeitweise stark böig auf“, teilte Sebastian Schappert vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Die Tageshöchstwerte liegen in den kommenden Tagen bei 4 bis 12 Grad.

Auch am Montag regnet es. Ein kleines Sturmtief erreicht am Dienstag den Norden Deutschlands. Erneut gibt es Schauer. Der Wind frischt wieder auf, stellenweise sind auch Sturmböen zu erwarten. Lesen Sie auch In der Nacht zum Mittwoch sinkt die Schneefallgrenze laut Schappert bis „auf mittlere Lagen“, die Niederschläge lassen jedoch allmählich nach. Am Mittwoch zieht das Tief über die Ostsee ab, es bleibt jedoch wechselhaft und windig. Nachts droht mancherorts Frost. „Dann muss auf einigen Straßen zunehmend mit Glätte durch geringfügigen Schnee oder überfrierende Nässe gerechnet werden“, sagte der Wetterexperte.