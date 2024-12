Wetter in der Region: Die Chancen für weiße Weihnachten rund um Freudenstadt steigen

1 Bärenschlössle im Winterkleid – so könnte es dieses Jahr an Weihnachten rund um Freudenstadt aussehen. Foto: Lothar Schwark/Archiv

Gute Nachrichten für Winterfreunde: Nachdem zunächst nahezu alle Wetterdienstleister eher von milden und grünen Weihnachten ausgegangen waren, hat sich das Blatt mit den neusten Modellläufen gewendet.









Zumindest in Lagen ab 400 bis 800 Metern werden die angekündigten Niederschläge nach und nach in Form von Schnee fallen. Der würde zumindest bis Heiligabend rund um Freudenstadt liegenbleiben. Vielleicht liegen schon an diesem Freitag einige Zentimeter Schnee, denn der Regen am Donnerstag soll am spätem Abend in Schnee übergehen.