1 Sophia Kern vom Tourismusamt schaut auf dem Smartphone, wie das Wetter am Wochenende wird. Foto: Dagobert Maier

Wie wird das Wetter am Straßenmusiksonntag? Meterologe Jürgen Schmidt hat eher schlechte Neuigkeiten.









Zehntausende Besucher werden am Wochenende zum Straßenmusiksonntag erwartet. Alles ist perfekt vorbereitet. Eigentlich kann nichts schiefgehen? Oder doch? Wie bei jeder Freiluftveranstaltung gibt es einen Faktor, der nicht kalkulierbar ist – das Wetter. Und wie wird es in Bräunlingen am kommenden Wochenende sein? Die Frage geht an Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt von Wetterkontor.