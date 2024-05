Wetter in Bisingen

1 An der Brücke über den Klingenbach in Steinhofen warnt seit langem ein Schild vor dem Hochwasser. Foto: Kauffmann

Schlechte Wettervorhersage für Bisingen: Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Dauerregen. Die Feuerwehr kontrolliert die Pegelstände der Gewässer im Ort regelmäßig.









Link kopiert



„Eine sehr hohe Hochwassergefährdung“ bestehe in Bisingen, heißt es von der Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg in der Warn-App Nina am Freitagnachmittag. Von der Warnung betroffen waren demnach nicht nur Bisingen, sondern auch umliegende Gemeinden.