Mit den Zahlen der Statistik betrachtet und verglichen war der diesjährige August ein Sommermonat, der sich sehen lassen kann.

Im Vergleichszeitraum von 1991 bis 2020 gerechnet war es in Balingen im vergangenen Monat durchschnittlich 18,1 Grad warm, an Niederschlag fielen im Schnitt 83,9 Liter pro Quadratmeter, und die Sonne schien durchschnittlich 232,6 Stunden. Dabei gab es 13,8 „Sommertage“ mit 25 und mehr Grad und 4,1 „Hitzetage“ mit 30 und mehr Grad.

Der diesjährige August bringt es im Vergleich dazu auf eine Mitteltemperatur von 20,4 Grad – also um 2,3 Grad zu warm, auf nur 33,8 Liter Niederschlag pro Quadratmeter – 2023 waren es 125,3 Liter – und 290,1 Sonnenscheinstunden. „Sommertage“ wurden 21 gezählt, und es gab zehn „Hitzetage“.

Temperaturrekord aus dem Jahr 1983

Bei der Temperatur erreichte der diesjährige Sommer mit 19 Grad Durchschnittstemperatur ein Plus von 1,3 Grad zum Durchschnittswert der Vergleichsperiode 1991 bis 2020. Der seit 1991 wärmste Sommer bleibt aber der von 2003 mit einer Durchschnittstemperatur von 20,8 Grad. Auch der letztjährige Sommer war mit 19,2 Grad Durchschnittstemperatur noch um eine Nuance wärmer als der diesjährige. Die „kältesten“ in der Vergleichsperiode waren die von 1993 und 1996 mit jeweils 16,0 Grad Mitteltemperatur. Die höchste Temperatur wurde in diesem Sommer und wohl auch im ganzen Jahr am 30. Juli mit 33 Grad gemessen. Den Temperaturrekord an der Station hält weiterhin der 27. Juli 1983 mit 37 Grad.

An Niederschlag fielen in den Sommermonaten 204,2 Liter pro Quadratmeter, wobei der Juni dieses Jahres 95,1 Liter, der Juli 75,3 Liter und der August 33,8 Liter beisteuerte. Mit diesem Wert fehlen dem Sommer 2024 statistisch betrachtet zum Durchschnittswert in der Vergleichsperiode mit 275,1 Liter pro Quadratmeter rechnerisch 70,9 Liter. Er war somit zu trocken.

Monatsdurchschnittstemperatur betrug 20,4 Grad

Im diesjährigen Sommer schien insgesamt reichlich die Sonne. Hier steht dem Durchschnittswert von 706,1 Stunden eine Sonnenscheindauer von 796,2 Stunden gegenüber – ein sattes Plus also von 90,1 Stunden. Zur Erinnerung: Der Sommer des Jahres 2022 hält mit 981,2 Stunden den Rekord in der Vergleichsperiode.

Die Monatsdurchschnittstemperatur betrug 20,4 Grad. Vergangenes Jahr war der August durchschnittlich 18,9 Grad warm, und der Durchschnitt weist für den August plus 18,1 Grad aus. „Sommertage“ mit 25 Grad und mehr wurden im August 21 registriert – durchschnittlich sind es 13,8. Auch vier „heiße Tage“ oder „Hitzetage“ mit 30 und mehr Grad gibt es durchschnittlich im August - heuer wurden zehn gezählt.

Die Sonne schien an der Beobachtungsstation 290,1 Stunden, im August des Jahres 2023 waren es 227,8 Stunden und seit 1991 bis einschließlich 2020 sind beziehungsweise waren es durchschnittlich im August 232,6 Sonnenscheinstunden.

Sechs Regentage wurden registriert

Regentage wurden in diesem Jahr nur sechs registriert und in der Summe kamen auch nur 33,8 Liter zusammen. Im Jahr 2023 waren es 125,3 Liter, und im Durchschnitt regnete es 83,9 Liter im August. Nebel wurde keiner beobachtet, und nennenswert gewittert hat es auch nur an vier Tagen. Wind mit mindestens Windstärke 6, also 39 Stundenkilometer und mehr, wurde ebenfalls an vier Tagen registriert.

Alle angeführten Werte wurden in Balingen-Heselwangen, 573 Meter über dem Meer registriert.