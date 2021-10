Wetter in Balingen

1 Das Wetter in Balingen war im September warm und trocken. (Symbolfoto) Foto: dpa

Das Wetter im September ist in der Region zu warm, sehr sonnig und etwas trockener als üblich ausgefallen. Das geht aus den Daten der Wetterstation von Karl-Heinz Jetter in Heselwangen hervor.















Balingen-Heselwangen - Mit noch sieben Sommertagen konnte der September 2021 gleich viele Sommertage wie der Juli und der August dieses Jahres vorweisen. Bei der Sonnenscheindauer überholte er gar diese zwei Sommermonate.

Zum Vergleich und Einordnung: Im Mittel der Vergleichsperiode von 1991 bis 2020 war der September 13,7 Grad warm, es regnete durchschnittlich 62,5 Liter je Quadratmeter, und die Sonne schien durchschnittlich 174,7 Stunden lang. Der diesjährige September brachte es auf eine Durchschnittstemperatur von 15,0 Grad, 56,6 Liter Niederschlag und auf stolze 244,3 Stunden Sonnenschein. Im vorausgegangenen Juli schien die Sonne bei uns 235,3 Stunden, der noch dunklere August kann gar nur 194,4 Stunden vorweisen.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdiensts war Baden-Württemberg im September das sonnenscheinreichste Bundesland. In der Region wird dieser Wert nur noch vom September 2018 mit 256,1 Stunden übertroffen.

Von den 30 Tagen des Monats waren auch sieben sogenannte Sommertage, an denen die Tageshöchsttemperatur mindestens auf 25 Grad anstieg; durchschnittlich sind es im September 4,5. Das Wetter im Juni und Juli brachte in diesen Monaten ebenfalls jeweils nur sieben Sommertage hervor. Insofern war der diesjährige September phasenweise mehr ein Sommer- als ein Herbstmonat.

Der Monat begann mit Nebel und einer Tageshöchsttemperatur von 20 Grad. Im weiteren Witterungsverlauf fiel im ersten Monatsdrittel kein Regen, die Sonne schien glatte 100 Stunden, und der Monat war bis zum Monatszehnten um 3,2 Grad zu warm.

In der zweiten Dekade nahmen die Wolken zu – es kam Regen auf, aber es wurde auch die höchste Temperatur des Monats, am Dienstag, 14. September, mit 27,2 Grad registriert. Der regenreichste Tag war ebenfalls im zweiten Monatsdrittel, und zwar am Sonntag, 19. September, mit 25,2 Liter pro Quadratmeter.

Am 22. September war in diesem Jahr der astronomische und kalendarische Herbstanfang. Tag und Nacht sind an diesem Tag gleich lang. Dieser Tag war mit einer Tagesdurchschnittstemperatur von 10,5 Grad der zweitkälteste im Monat – nach dem 21. mit 10,2 Grad –, konnte aber trotzdem noch elf Stunden Sonnenschein vorweisen.

Im letzten Monatsdrittel, ließ sich die Sonne wieder vermehrt blicken. Es gab am 25. nochmals einen Sommertag, und tags darauf noch ein schwaches Gewitter. In der letzten Septemberwoche regnete es an drei Tagen etwas und es wurde trotz reichlichem Sonnenschein insgesamt kühler und somit auch herbstlicher.

Der September endete mit 10,7 Stunden Sonnenschein aber auch mit der tiefsten Lufttemperatur des ganzen Monats: nämlich gerade noch plus 3,4 Celsius am Monatsletzten.