Das Wetter im März war geprägt von zu wenig Regen. Dazu kam es oft zu extremen Temperaturschwankungen. Schnee war so gut wie kein Thema mehr. Der Frühling steht voll in den Startlöchern.

In der Witterungsbilanz fiel der März zu warm, recht sonnig und viel zu trocken aus. Schnee fiel im ersten Frühlingsmonat des Jahres nur noch an einem Tag, doch es gab noch 14 Tage Frost.

Zur Einordnung: Im Durchschnitt der aktuellen Vergleichsperiode (1991–2020) war es bei uns im März plus 4,8 Grad warm, an Niederschlag in Form von Regen oder Schnee fielen durchschnittlich 49,4 Liter pro Quadratmeter, und die Sonne schien durchschnittlich 148,9 Stunden.

Sechsttrockenster Monat seit dem Jahr 1979

Der März 2025 brachte es dagegen auf eine Mitteltemperatur von plus 5,7 Grad (0,9 Grad zu warm). An Niederschlag fielen in diesem Jahr nur 23,0 Liter (47 Prozent) Niederschlag, und die Sonne schien 172,6 (116 Prozent) Stunden.

Mit dem Niederschlagswert von „nur“ 23,0 Liter pro Quadratmeter wurde der März zum sechsttrockensten Monat seit dem Jahr 1979 und somit seit dem Bestehen der Station. Der März aus dem Jahr 2012 nimmt in diesem Zeitraum den Spitzenplatz für die Trockenheit ein – mit einer Monatsniederschlagssumme (11,9). Der nässeste März in diesem Zeitraum war der aus dem Jahr 1988 (147,5).

Zu Beginn des Monats und somit auch zu Beginn des meteorologischen Frühlings bescherte Hoch Ingeborg uns tagsüber sonniges und trockenes Vorfrühlingswetter. Nachts dagegen wurde es noch empfindlich frisch. Am 3. März wurde die tiefste Temperatur des Monats mit minus 5,6 Grad am Boden und minus 4,1 Grad Lufttemperatur gemessen. Am 9. März zeigte das Thermometer dagegen plus 18,4 Grad als Tageshöchsttemperatur an. Tagesgänge (Differenz der Temperatur zwischen Tagestiefst- und Tageshöchstwert) von bis zu 20 Grad waren in dieser Zeit keine Seltenheit. Zusammengefasst wurden im ersten Monatsdrittel schon 83,7 Sonnenscheinstunden, aber nur 0,3 Liter Niederschlag registriert.

Im zweiten Monatsdrittel kamen 12,4 Liter Niederschlag pro Quadratmeter zusammen

Mit Beginn des zweiten Monatsdrittels wurden die Abstände zwischen den Tagestiefst- und Tageshöchstwerten kleiner, und es kam etwas Regen auf. Hoch Ingeborg hatte sich nach Osteuropa zurückgezogen und machte die Bahn frei für eine Runde Tiefdruck mit Zentrum vor der iberischen Küste. Dessen Ableger bestimmten nun zunehmend auch unser Wetter und brachten aus Südwesten etwas Regen und ließen die Temperaturen allmählich zurückgehen.

Im Laufe der weiteren Tage gelangte langsam von Norden her kühlere Meeresluft auch in unseren Raum. Dementsprechend sanken die Werte nun auch langsam immer weiter ab und erreichten um die Monatsmitte herum nur noch einstellige Werte.

Im zweiten Monatsdrittel kamen 12,4 Liter Niederschlag pro Quadratmeter zusammen – aber auch „nur“ 45,4 Stunden Sonnenschein. Am 16. März schneite es zur Mittagszeit – zu wenig aber, um eine geschlossene Schneedecke auszubilden.

Das letzte Monatsdrittel war zweigeteilt

Am 20. März war in diesem Jahr astronomischer oder kalendarischer Frühlingsbeginn. Dieser Tag bescherte uns ein angenehmes Frühlingswetter. Die Temperatur kletterte bis auf den Monatshöchstwert von 19,5 Grad, und die Sonne schien an der Station 11,4 Stunden. Trotzdem war der März bis dahin um 0,6 Grad zu kalt.

Das letzte Monatsdrittel im diesjährigen März war zweigeteilt. Die ersten fünf Tage waren recht sonnig, trocken und frühlingshaft angenehm – danach mehr trübe und auch mit etwas Regen vermischt. Der März endete mit mehr kühlen als warmen und mehr trüben als sonnigen Tagen. Trotzdem begann es nun auch in diesem Jahr zu grünen und zu blühen.

Alle angeführten Werte wurden in Balingen-Heselwangen, 573 Meter über dem Meer, registriert.