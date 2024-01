Wetter in Balingen: Der Dezember war viel zu warm und viel zu nass

Zur Einordnung: Durchschnittlich ist es bei uns im Dezember plus 1,8 Grad warm, an Niederschlag fallen im Monat 58,7 Liter auf den Quadratmeter, und die Sonne scheint 67,3 Stunden. Der Dezember 2023 weist dagegen eine Durchschnittstemperatur von plus 4,2 Grad ( plus 2,4 Grad), 83,6 Liter Niederschlag (plus 142 Prozent) und 66,9 Sonnenscheinstunden (99 Prozent) aus.

Mit dem 1. Dezember beginnt für die Meteorologen der Winter. Das hat statistische Gründe, um mit ganzen Monaten rechnen zu können. Und Winter in all seinen Facetten gab zum Monatsanfang. In der Nacht zum 1. Dezember fing es zu schneien an, und so lag zum Messtermin am Morgen eine geschlossene Schneedecke mit fünf Zentimetern nassem und pappigem Schnee. Da es am Monatsersten durchgehend weiter schneite, wuchs die Schneedecke am 2. Dezember auf 21 Zentimeter an. In der Frühe des Monatsdritten ging zudem die Temperatur auf minus 10,5 Grad zurück.

Der Schnee blieb nur ein paar Tage liegen

Das sind Höchstwerte. An keinem anderen Tag vom ganzen Jahr 2023 lag mehr Schnee als am Monatszweiten oder war es kälter als am 3. Dezember. Doch damit war der Winter als solcher schon wieder zu Ende. Die Tagestemperatur kletterte wieder in den Plusbereich, die Schneedecke sackte in sich zusammen und schmolz von oben und von unten vom nicht gefrorenen Boden ab. Nach der ersten Dezemberwoche waren nur noch klägliche Reste von der weißen Pracht zu sehen.

Wind, Regen und für die Jahreszeit sehr milden Temperaturen bestimmten das Wetter in der zweiten Dezemberwoche. Nach der Monatsmitte hatte das kräftige Hoch Fiona das Zepter in der Wetterküche übernommen und wies Regen bringende Tiefdruckgebiete ab. Das Barometer zeigte am 16. Dezember den auf Meereshöhe reduzierten Luftdruck von 1044,2 Hektopascal (Millibar) an – ebenfalls ein Höchstwert vom ganzen Jahr 2023. Dieser hohe Luftdruck bescherte einige angenehm temperierte und sonnige Tage.

Weihnachten war wieder mal grün

Zum kalendarischen Winteranfang am 22. Dezember war schon ein Wetterumschwung eingetreten. Tiefdruckgebiete bestimmten nun das Wetter und führten neben kräftigem Wind auch Regen zu uns, 14,9 Liter pro Quadratmeter alleine am 22. Dezember. Es zeichnete sich da schon ab, dass Weihnachten wieder mal „grün“ sein würde, und so war es dann auch. Tag- und Nachttemperaturen blieben an allen drei Weihnachtsfeiertagen im Plusbereich – bei einer Tageshöchsttemperatur von rund plus 10 Grad Celsius.

Die Statistik bei der Schneemessung reicht an der Station in Balingen-Heselwangen (573 Meter Höhe über dem Meer) bis ins Jahr 1979 zurück. Vor 2010 - mit den bislang letzten „Weißen Weihnachten“ – war dies 2003 und im Schnitt alle sieben Jahre der Fall.

Weiße Weihnachten gab es früher tatsächlich öfters als heutzutage. Nach Angaben des DWD waren in der bayerischen Landeshauptstadt München in der Referenzperiode 1961 bis 1990 noch etwa alle drei Jahre die Weihnachten weiß, in der Referenzperiode 1991 bis 2020 nur noch etwa alle sieben Jahre.

Das Weihnachtstauwetter kommt vom Atlantik

Warum ist das so? Die Meteorologen des DWD geben zum einem der gegenwärtig ablaufenden Erderwärmung die Schuld – mit der Folge, dass die Winter in der jüngsten Vergangenheit immer milder geworden sind. Doch, dass sie generell recht rar sind, das schieben sie auf das sogenannte „Weihnachtstauwetter“, welches häufig kurz vor den Weihnachtsfeiertagen einsetzt. Milde atlantische Luft strömt dann von Westen heran, verbunden mit gelegentlichen Regenfällen. Dabei zehren die milden Luftmassen eine zuvor gefallene Schneedecke oft völlig auf – an den Flüssen steigt die Hochwassergefahr. Dieser Ablauf ist typisch. Das Weihnachtstauwetter zählt daher zu den sogenannten Singularitäten (auch Witterungsregelfälle genannt) und ist - je nach Region - mit einer Wahrscheinlichkeit von 60 bis 70 Prozent jährlich zu erwarten.

Die letzten Dezembertage waren weiterhin mild – die Monatshöchsttemperatur von 13,0 Grad am 27. Dezember -, mit etwas Regen vermischt und teils windig. Das Jahr 2023 endete mit einem fast sternenklaren Himmel und mit plus 4,7 Grad um Mitternacht.