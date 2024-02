Wetter in Baden-Württemberg: Zunächst bewölkt und neblig - dann kommt die Sonne heraus

Wetter in Baden-Württemberg

1 Im Südwesten wird es am Mittwoch zunächst trüb mit Wolken und morgens Nebel. Später zeigt sich die Sonne (Symbolfoto). Foto: IMAGO/imagebroker/IMAGO/imageBROKER/Raimund Linke

Im Südwesten wird es am Mittwoch trüb mit Wolken und morgens Nebel. Im Tagesverlauf setzt sich gebietsweise die Sonne durch, teilte der Deutsche Wetterdienst mit.









Link kopiert



Im Südwesten wird es am Mittwoch trüb mit Wolken und morgens Nebel. Gebietsweise setzt sich im Tagesverlauf die Sonne durch, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am Vormittag ist es überwiegend bewölkt und weitgehend trocken. Auch tagsüber soll es laut den Wetterexperten oftmals trüb bleiben, im Norden und am Oberrhein aber auch zunehmend sonnig. Die Höchstwerte reichen von 5 bis 13 Grad.