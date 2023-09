Der Deutsche Wetterdienst rechnet zum Wetterwechsel mit Gewittern, Starkregen und Hagel in Baden-Württemberg. Vor allem in der Südhälfte des Landes soll der Regen von Mittwochnachmittag an besonders stark werden, so der DWD. Auch Sturmböen und Hagel sind wahrscheinlich. Punktuell kann es Starkregen mit bis zu 60 Liter innerhalb von ein bis drei Stunden pro Quadratmeter in Baden-Württemberg geben. Die Höchsttemperaturen am Mittwoch liegen zwischen 18 Grad im Hotzenwald und 24 Grad am Rhein.

Unwetterwarnung für Süden von Baden-Württemberg

Am Mittwochnachmittag gab der DWD dann eine Unwetterwarnung für das südliche Baden-Württemberg heraus. Im Süden der Regierungsbezirke Freiburg und Tübingen kann es bis zum Mittwochabend zu schweren Gewittern kommen; örtlich mit Starkregen bis 40 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde, Hagel mit Korngrößen um zwei Zentimeter und Sturmböen bis 90 Stundenkilometer.

So wird das Wetter im Laufe der Woche

Am Donnerstag wird es laut DWD im Norden freundlich und überwiegend trocken. Im Süden bleibt es dichter bewölkt, zeitweise sind auch Schauer und Gewitter möglich. Die Höchsttemperaturen werden ähnlich wie am Mittwoch: 18 Grad im südlichen Bergland und 25 Grad am Rhein. Richtung Wochenende soll es überwiegend trocken bleiben, und auch die Temperaturen steigen wieder an.