Wetter in Baden-Württemberg: Wo es heute im Südwesten gewittern könnte

Blitz und Donner über Baden-Württemberg: Warum der Westwind für stürmische Überraschungen sorgen könnte. Und wann der Regen nachlassen soll.
Bevor es Richtung Wochenende freundlicher werden könnte, müssen die Menschen in Baden-Württemberg nach wie vor mit Regen rechnen. Schon ab dem Vormittag seien heute Schauer zu erwarten, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Vereinzelt seien Gewitter möglich - vor allem in der Osthälfte des Landes. Diese könnten Windböen von bis zu 60 Kilometern pro Stunde im Gepäck haben sowie - mit geringer Wahrscheinlichkeit - auch Starkregen um 15 Liter pro Quadratmeter und kleinen Hagel.