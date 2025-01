Wetter in Baden-Württemberg: Winterliches Wochenende mit frostigen Nächten

1 Am Wochenende wird es in Baden-Württemberg frostig. Foto: IMAGO/CHROMORANGE/Linda Brotkorb

Während der Norden Baden-Württembergs auf sonnige Abschnitte hoffen kann, bleibt es im Süden oft grau. Nachts droht Glätte.









Am Wochenende herrscht in Baden-Württemberg ein Mix aus Sonne und Hochnebel. Nachts droht Glätte. Der Freitag beginnt laut des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit Regen im Süden, oberhalb von 600 Metern fällt Schnee. Im Tagesverlauf bleibt es meist trocken, nur im Südschwarzwald sind einzelne Schneeschauer möglich. Von Norden her lockert es gelegentlich auf, die Temperaturen liegen zwischen 1 Grad in den Hochlagen und 7 Grad im Oberrheingraben.