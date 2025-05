Wetter in Baden-Württemberg: Wetterwechsel im Anmarsch - Es wird nass

1 In Baden-Württemberg ist ein Wetterwechsel im Anmarsch. (Symbolbild) Foto: Thomas Warnack/dpa/Thomas Warnack Nach einem sonnigen Start in die neue Woche soll das Wetter wieder kippen. Schauer und Gewitter sind verbreitet möglich.







Wer die Sonne in Baden-Württemberg noch genießen will, sollte die nächsten Tage gut nutzen - Gewitter und Schauer sind in Aussicht. Am Montag darf die Sonnenbrille aber noch dabei sein. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartete viel Sonne bei Höchstwerten zwischen 18 Grad im Bergland und 24 Grad am Rhein.In der Nacht zum Dienstag sind dann schon die ersten Schauer vorhergesagt. Tagsüber sind örtlich weiterhin Schauer möglich. Nachmittags ziehen im Südschwarzwald dann Gewitter mit Starkregen auf. Im Rest des Landes sei es verbreitet noch sonnig und trocken.