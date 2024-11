Am ersten Adventswochenende scheint zwar vielerorts die Sonne, allerdings bei niedrigen Temperaturen. Und es wird glatt.

Es wird rutschig in Baden-Württemberg: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet für die kommenden Tage Frost und Glätte - vor allem nachts.

Am Vormittag gibt es mit Ausnahme der nordöstlichen Regionen vielerorts leichten Frost und örtlich Glätte durch Reif oder überfrierende Nässe. In den niedrigeren Lagen bleibt es laut DWD nebelig und wolkig, im Verlauf des Tages kann es aber auflockern. Am meisten Sonne gibt es im und um den Schwarzwald. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 1 und 8 Grad.

Über den Tag scheint die Sonne

Auch für die Nacht zu Samstag erwartet der DWD Frost und Glätte bei Temperaturen zwischen minus 1 und minus 6 Grad. Außerdem soll es nebelig werden - teils mit Sichtweiten unter 150 Metern. Im Laufe des Samstags hingegen soll es sonnig werden. Im Rheintal und in Oberschwaben erwartet der DWD Höchstwerte von 1 Grad, ansonsten zwischen 2 und 7 Grad. Der Wind ist meist schwach, örtlich kann es Böen geben.

In der Nacht zu Sonntag gibt es zwar Nebel, es bleibt laut der Vorhersage aber trocken. Der DWD erwartet Tiefstwerte von minus 2 bis minus 7 Grad und lokal Reifglätte. Im Verlauf des Tages soll es heiter werden - bei Höchstwerten zwischen 1 und 5 Grad und mäßigem Wind.