Eiskratzen am Morgen, Glätte auf den Straßen: Der DWD warnt Autofahrer weiter vor Frost, Nebel und Schnee in Baden-Württemberg – auch tagsüber bleibt es oft nass und rutschig.
Eigentlich ist es noch Herbst - aber in Baden-Württemberg bleibt es frostig kalt und deshalb vor allem in den Morgenstunden glatt. Autofahrer sollten nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) aufpassen, wenn sie auf den Straßen unterwegs sind. Auch das Geräusch des eiskratzenden Nachbarn dürfte wieder zu hören sein, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.