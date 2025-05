Nächtlicher Einsatz in Bad Wildbad Blitzschlag sorgt für Großbrand - 600.000 Euro Schaden

Ein Blitz hat am späten Samstagabend in eine Scheune im Bad Wildbader Ortsteil Meistern eingeschlagen und diese dadurch in Brand gesetzt. Das Feuer griff auf das daneben liegende Wohnhaus über. Die Löscharbeiten dauern an.