1 Auch über dem Springbrunnen am Stuttgarter Börsenplatz soll am Wochenende zeitweise die Sonne strahlen. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Nach Regen am Samstag in einzelnen Teilen des Landes kommt am Sonntag die Sonne hervor. Das Wetter wird besser und schöner.









Auch zum Beginn des Wochenendes müssen die Menschen in Teilen Baden-Württembergs mit Gewittern und örtlichem Starkregen rechnen. Am Samstag sind vor allem in Südbaden und Oberschwaben Gewitter mit Schauern möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte. Die Temperaturen werden voraussichtlich zwischen 18 und 22 Grad liegen.