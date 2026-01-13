Wetter in Baden-Württemberg: Temperaturen bis 14 Grad im Südwesten erwartet

Sonne, Regen und milde Temperaturen kündigen sich an. Das Wetter in Baden-Württemberg bleibt wechselhaft. Mit dem Winter ist es, was die Temperaturen angeht, wohl erst einmal vorbei.
Sonne, Regen, Wind – das Wetter in Baden-Württemberg zeigt sich in den kommenden Tagen von seiner abwechslungsreichen Seite. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bringt ein milder Südwestwind zwar steigende Temperaturen, dafür aber auch zeitweise dichte Wolken und Regen. „Mit den winterlich spektakulären Sachen ist es erst einmal vorbei“, sagte ein DWD-Meteorologe.