Wetter in Baden-Württemberg: Temperaturen bis 14 Grad im Südwesten erwartet

Sonne, Regen und milde Temperaturen kündigen sich an. Das Wetter in Baden-Württemberg bleibt wechselhaft. Mit dem Winter ist es, was die Temperaturen angeht, wohl erst einmal vorbei.

Sonne, Regen, Wind – das Wetter in Baden-Württemberg zeigt sich in den kommenden Tagen von seiner abwechslungsreichen Seite. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bringt ein milder Südwestwind zwar steigende Temperaturen, dafür aber auch zeitweise dichte Wolken und Regen. „Mit den winterlich spektakulären Sachen ist es erst einmal vorbei“, sagte ein DWD-Meteorologe.

Laut DWD bleibt es zunächst wechselnd bis stark bewölkt, vor allem im Norden kann es noch etwas regnen. Im Tagesverlauf lockert die Bewölkung von Südwesten her zunehmend auf. Die Höchstwerte liegen demnach zwischen 5 und 11 Grad, im Breisgau sind lokal sogar bis zu 14 Grad möglich.

Für Mitte der Woche wird Regen erwartet

Am Mittwoch zieht dann von Westen her ein neues Regengebiet über die Nordwesthälfte Baden-Württembergs. Dabei bleibt es weiter mild: Die Temperaturen steigen auf 7 bis 12 Grad. Auch die Nächte bleiben relativ mild. Besonders in den Morgenstunden kann sich gebietsweise Nebel oder Dunst halten, ehe sich erneut Regen ausbreitet. Mit Glätte sei nicht zu rechnen, so der Meteorologe weiter.

Am Donnerstag beruhigt sich das Wetter dann etwas. Der DWD erwartet zwar anfangs noch dichte Wolken, doch im Tagesverlauf soll es immer öfter auflockern. Der Regen zieht sich dann in den Südosten zurück, klingt weitgehend ab und macht Platz für die Sonne. Die Temperaturen erreichen erneut Werte zwischen 6 und 13 Grad.