1 Weiße Weihnachten wünschen sich viele – aber wie stehen die Chancen in diesem Jahr dafür? (Symbolbild) Foto: imago images/Cavan Images/ via www.imago-images.de

Vor allem für drei Tage im Jahr wünschen sich viele Menschen Schnee. Wie die Chancen für weiße Weihnachten aktuell stehen, erklärt ein Meteorologe.









Link kopiert



Nass statt weiß dürfte Weihnachten im Südwesten laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) in diesem Jahr werden. Von Mittwoch bis in die Weihnachtsfeiertage sei unbeständiges und niederschlagsreiches Wetter zu erwarten, sagte ein DWD-Meteorologe. „Die Aussichten sehen nicht so schön aus, wir erwarten viel Regen“, so der Experte.