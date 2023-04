1 Im Schwarzwald soll es wieder schneien; auch in niedrigeren Lagen bleibt der Frühling fern. (Archivbild) Foto: imago images/Westend61/Werner Dieterich via www.imago-images.de

Der April bleibt wettertechnisch wechselhaft. Laut DWD soll es in höheren Lagen sogar noch mal schneien. Auch im Neckartal kommt kein Frühlings-Feeling auf.









Das Wetter im April macht in Baden-Württemberg weiter, was es will, und sorgt in den Höhenlagen in der Nacht auf Donnerstag für Schnee und Schneeregen. Ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes in Stuttgart ging am Mittwoch von Schneefällen im Bergland oberhalb von 800 Metern aus - vor allem im Südschwarzwald, auf der Westalb und im Allgäu. Für den Verkehr bedeute dies Glättegefahr in den Morgenstunden - auch wenn der Schnee nicht lange liegen bleiben werde.

Wetter bleibt unbeständig

Klassisches Frühlingswetter mit Sonne und warmen Temperaturen ist nach Einschätzung des Meteorologen weiter nicht in Sicht, das Wetter bleibe unbeständig. Zwar kletterten die Temperaturen am Wochenende im Flachland auf Höchstwerte von 21 Grad. Doch schon zu Beginn der neuen Woche könnte es wieder deutlich kälter werden.