Wetter in Baden-Württemberg: Schnee, Glätte und stürmische Böen im Südwesten erwartet

Regen, Schneefall und Glättegefahr: Das Wetter bleibt ungemütlich. In höheren Lagen drohen Sturmböen, im Breisgau sind bis zu 9 Grad drin.

Regenschirm und Winterjacke bleiben im Südwesten griffbereit: Am Dienstag wird es überwiegend stark bewölkt, dazu ziehen immer wieder Schauer durchs Land. Oberhalb der mittleren Lagen fällt Schnee – mit entsprechender Glättegefahr auf Straßen und Wegen. Für Hochlagen des Schwarzwaldes prognostiziert der Deutsche Wetterdienst (DWD) bis Dienstagabend zwischen 20 und 30 Zentimeter Neuschnee innerhalb von 36 Stunden. Vereinzelt sind am Dienstag auch Gewitter möglich.

Die Temperaturen zeigen sich dabei zweigeteilt: Im Bergland werden nur etwa 2 Grad erreicht, im Breisgau sind dagegen bis zu 9 Grad drin. Dazu weht ein mäßiger Westwind mit starken bis stürmischen Böen. Auf dem Feldberg sind sogar Sturmböen möglich.

Am Mittwoch verdichten sich die Wolken erneut

In der Nacht zum Mittwoch lassen die Schauer nach. Die Wolken halten sich jedoch vielerorts, streckenweise wird es glatt. Die Tiefstwerte liegen zwischen plus 1 und minus 4 Grad. Vor allem im Bergland bleibt es windig mit starken bis stürmischen Böen aus Südwest.

Am Mittwoch verdichten sich die Wolken erneut. Besonders im Südwesten setzt zunächst leichter Schneefall ein, der rasch in Regen übergeht. Die Höchstwerte liegen zwischen 1 Grad im Bergland und 8 Grad in der Ortenau. Der Wind weht meist schwach aus West mit frischen Böen und dreht im Tagesverlauf auf Ost. Auf dem Feldberg bleibt es bei starken bis stürmischen Böen.