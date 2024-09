Nach einem nassen Wochenstart können sich die Menschen in Baden-Württemberg meist auf spätsommerliches Wetter freuen. „Ab Montagmittag bekommen wir aber zuerst einen Schwung von dem Unwettertief über Osteuropa ab. Da wird es verbreitet regnen“, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Am meisten Regen wird laut den Meteorologen in den Regionen Ostalb, an der Donau und in Oberschwaben fallen. Dort werde mit 20 bis 30 Litern Niederschlag pro Quadratmeter in 24 Stunden gerechnet. Die Höchsttemperaturen am Montag liegen zwischen 9 Grad im Bergland und 17 Grad am nördlichen Oberrhein.

Quellwolken und Sonne ab Dienstag

In der Nacht zum Dienstag lasse der Regen dann langsam von Norden her nach. „Dienstag, Mittwoch und Donnerstag haben wir dann überwiegend Sonne und Quellwolken“, sagte der DWD-Experte. Einzelne Schauer seien zwar möglich, insbesondere im Bergland, aber die meiste Zeit bleibe es im Südwesten trocken.

Im Wochenverlauf soll es auch wieder wärmer werden: „So ungefähr fünf Grad mehr als in den vergangenen Tagen sind drin“, sagte der Meteorologe.

Für Mittwoch prognostiziert der Wetterdienst Höchstwerte von 15 Grad auf der Schwäbischen Alb und im Schwarzwald. Von Kraichgau bis zur Tauber kann es auch 23 Grad warm werden.