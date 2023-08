Die Regenschirme können noch nicht weggepackt werden. Auch die zweite Wochenhälfte in Baden-Württemberg bringt Regen und Wind. Wo es besonders ungemütlich wird.

- Das eher ungemütliche Wetter der letzten Tage hält auch in der zweiten Wochenhälfte in Baden-Württemberg an. Es werden viel Regen und gebietsweise stürmische Böen erwartet.

Ab Mittwochmittag soll es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in großen Teilen des Landes regnen, gebietsweise kann es auch zu Dauerregen kommen. Vor allem im Odenwald, im Schwäbischen Wald und im Schwarzwald sei mit Dauerregen zu rechnen, sagte ein Meteorologe vom DWD. „Im Nordschwarzwald kann es innerhalb von zwölf Stunden bis zu 60 Liter pro Quadratmeter regnen. Bei der Menge kann es vereinzelt auch zu Hochwasser kommen.“

Sturmböen bis zu 100 Stundenkilometer

Zusätzlich sind im Schwarzwald Sturmböen bis zu 75 Stundenkilometer möglich, auf dem Feldberg auch bis zu 100 Stundenkilometer. Aber auch in tieferen Lagen soll es zu stürmischen Böen kommen. Die Temperaturen liegen zwischen 20 Grad im höheren Bergland und 27 Grad am Hochrhein.

Für den Donnerstag meldet der DWD einen Mix aus Sonnen und Wolken mit lokalen Schauern, insbesondere im Schwarzwald und im Odenwald. Die Höchstwerte liegen zwischen 18 und 23 Grad. Am Freitag werden die sonnigen Abschnitte von Regen abgelöst. Örtlich kann es auch zu Starkregen und Gewitter kommen. Die Temperaturen liegen zwischen maximal 16 Grad im südlichen Schwarzwald und 22 Grad im Mannheimer Raum.