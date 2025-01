Wetter in Baden-Württemberg

1 Das Wetter wird wechselhaft. (Symbolbild) Foto: dpa/Markus Scholz

In der letzten Januarwoche bleibt das Wetter in Baden-Württemberg wechselhaft. Zwar ist viel Regen angesagt, aber zeitweise wird es auch mild.









Link kopiert



Die kommenden Tage bringen den Menschen in Baden-Württemberg wechselhaftes Wetter. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zieht in der Nacht zum Sonntag Regen auf, in hohen Lagen kann es laut DWD sogar schneien.