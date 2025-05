Über Baden-Württemberg breitet sich Regen aus. Im Süden fallen erste Schauer, am Nachmittag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) im Südschwarzwald einzelne Gewitter mit Starkregen. Es sollen bis zu 25 Liter pro Quadratmeter fallen. Die Windböen können bis zu 60 Kilometer pro Stunde erreichen. Im Rest des Südwestens bleibt es meist sonnig und warm bei Temperaturen zwischen 17 und 25 Grad.

Am Mittwoch soll es ab mittags vermehrt Schauer und Gewitter geben. Die Temperaturen sinken aber kaum: Der DWD erwartet zwischen 16 und 23 Grad. Am Donnerstag regnet es vor allem im Süden. Im südlichen Bergland erwartet der DWD 12 Grad, im Norden 19 Grad. Zwischendurch gibt es frische Böen. In der Nacht zu Freitag klingt der Regen dann ab. Südlich der Alb sollen nur noch vereinzelt Schauer fallen.