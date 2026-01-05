Wetter in Baden-Württemberg: Polare Meeresluft sorgt für Dauerfrost zum Wochenstart

Die Drei-Königs-Woche startet klirrend kalt: Auch tagsüber bleiben die Temperaturen im Südwesten unter 0 Grad. Sonne und Wolken wechseln sich ab, doch der Frost bleibt Dauergast.
Der Auftakt zur Drei-Königs-Woche hat Baden-Württemberg die bislang tiefsten Temperaturen dieses Winters beschert. In Meßstetten auf der Schwäbischen Alb (Zollernalbkreis) zeigte das Thermometer laut Deutschen Wetterdienst (DWD) klirrende minus 17,7 Grad auf 900 Metern Höhe. In Leutkirch war es kaum wärmer, dort wurden minus 17,6 Grad gemessen.