Wetter in Baden-Württemberg: Orkanböen und Schneeverwehungen erwartet – wo es brenzlig wird

Glatteis am Morgen, Sturm in der Nacht: Wo im Südwesten sich Menschen auf gefährliche Straßenverhältnisse und heftige Sturmböen einstellen müssen.

Im Südwesten stehen stürmische Tage bevor, die mancherorts Glatteis, Schnee und teils orkanartige Böen mit sich bringen könnten. Der Himmel zeige sich meist bedeckt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagte. Stellenweise könnte es leicht schneien. Im Tagesverlauf gehe der Schnee in tieferen und mittleren Lagen in Regen über. Besonders in den Morgenstunden sei lokal mit Glatteis zu rechnen.

Die Temperaturen in Baden-Württemberg steigen leicht an: Dauerfrost herrscht laut DWD nur noch im Bergland sowie stellenweise im Allgäu. Sonst bewegen sich die Werte zwischen 1 und 3 Grad. In Südbaden seien bis zu 6 Grad möglich. Der Südwestwind frische spürbar auf. Besonders im Bergland sei mit starken, auf dem Feldberg auch mit schweren Sturmböen zu rechnen. Im Schwarzwald kann es allerdings noch bis zu zehn Zentimeter Neuschnee geben.

Stürmische Nacht mit Tauwetter bis in höchste Lagen

In der Nacht zum Freitag ziehen voraussichtlich verbreitet teils kräftige Niederschläge auf, die vorübergehend sogar in den Hochlagen als Regen niedergehen könnten. In Senken und Tälern sei kurzzeitig Glatteis möglich.

Die Temperaturen steigen den Angaben nach weiter an und erreichen bis zum Morgen Werte von 8 Grad am Oberrhein bis 2 Grad im Hochschwarzwald. Verbreitet seien stürmische Böen, im Bergland auch Sturm- oder sogar Orkanböen zu erwarten.

Wechselhaft mit Schnee im Bergland am Freitag

Der Freitag bleibt laut DWD grau und nass. Immer wieder ziehen demzufolge Schauer durch, die im höheren Bergland zunehmend als Schnee fallen. Die Höchstwerte liegen nach Angaben der Fachleute zwischen 3 und 8 Grad. Am südlichen Oberrhein seien bis zu 9 Grad drin. Der Wind bleibe stark und könne besonders im Schwarzwald und auf der Schwäbischen Alb stürmisch ausfallen. Auf dem Feldberg seien erneut orkanartige Böen möglich.

In der Nacht auf Samstag seien im höheren Bergland schwere Sturmböen und Schneeverwehungen möglich. Im Tagesverlauf soll es ebenfalls regnen, schneeregnen oder im Bergland auch schneien. Nach DWD-Angaben ist vor allem im Schwarzwald und an der Ostalb mit markanten Neuschneemengen zu rechnen. Die Temperaturen sollen höchstens minus 1 Grad im Bergland und bis 4 Grad im Flachland erreichen. Der Wind bleibe vor allem in Hochlagen ein Thema, wo schwere Sturmböen und Schneeverwehungen drohten.