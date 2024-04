1 Im Schwarzwald ist Skifahren angesagt. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Der Biergarten muss erst einmal warten, dafür ist an einigen Orten im Schwarzwald Skifahren angesagt. Ein rascher Wetterwechsel ist nicht in Sicht.









Link kopiert



Es bleibt weiter frisch im Südwesten, im Schwarzwald fällt in höheren Lagen wieder Schnee. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte, bleibt Baden-Württemberg auch am Wochenende unter Tiefdruckeinfluss, kalte Meeresluft kommt von Norden her. Der Wind bläst kräftig, auf dem Feldberg kann es schwere Sturmböen geben, wie die Meteorologen mitteilten.