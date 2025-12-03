Wetter in Baden-Württemberg: Nebel, Glätte, gefrierender Regen – Südwesten muss aufpassen

Mal Sonne, mal Frost: Während im Markgräfler Land 8 Grad locken, bleibt es in Oberschwaben eisig. Warum gerade die Nächte zur gefährlichen Rutschpartie werden können.
Wer in diesen Tagen frühmorgens das Haus verlässt, sollte nicht nur den Schal bereithalten - sondern auch einen genauen Blick auf die Straßen werfen. Denn Nebel, Glätte und vereinzelt gefrierender Regen könnten im Südwesten zu unangenehmen Überraschungen führen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet in seiner Prognose für Baden-Württemberg mit einer überwiegend trüben Wetterlage, die sich zunächst nur langsam auflöst, dann aber Sonnenschein verspricht.